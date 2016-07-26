Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:09133

На Сумщине пьяные посиделки закончились ножевым ранением

Бурынские полицейские открыли уголовное производство в отношении 45-летнего мужчины, который подрезал своего приятеля.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от медицинских работников о том, что с ножевым ранением грудной клетки в состоянии алкогольного опьянения в больницу был доставлен 45-летний житель района.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность обидчика потерпевшего, которым оказался сосед мужчины.

«Подозреваемому, который уже имел за плечами судимости, 45 лет, - говорит начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко. - Мужчина рассказал полицейским, что это он нанес ножевое ранение своему приятелю. По его словам, в тот день они вместе употребляли спиртные напитки, повздорили, в ходе конфликта он схватил нож и ударил мужчину в грудь. Потом пошел к соседке, попросил ее, чтобы она вызвала скорую, а сам пошел домой спать».

По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). За содеянное мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Поножовщина
view counter

По тематике

12.04.2017 16:48

В Тростянце конфликт завершился поножовщиной

Полиция Тростянца выясняет обстоятельства и причины драки, в результате которой 28-летний мужчина получил проникающее ножевое ранение брюшной полости....

23.02.2017 09:37

На Конотопщине ссора между сожителями закончилась поножовщиной

Из-за ревности 28-летний житель района едва не лишил жизни свою гражданскую жену. Мужчина решил выяснить с ней отношения с помощью...

16.02.2017 13:39

На Сумщине пьяная семейная ссора довела до поножовщины

Работники Великописаревского отделения полиции открыли уголовное производство в отношении 34-летней жительницы района, которая во время ссоры со своим сожителем ножом...

18.10.2016 10:32

На Сумщине из-за семейной ссоры с поножовщиной мать трех малолетних детей может сесть на 10 лет

Пытаясь доказать свою правоту в ссоре с гражданским мужем, 21-летняя жительница Шостки взялась за кухонный нож....

26.07.2016 17:06

В Шостке из-за женщины произошла поножовщина

25 июля около 19.00 в Шосткинскую больницу были доставлены двое мужчин с ножевыми ранениями....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:45 – 50 грн. 21:20 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:30 14:30 CINETECH+, 2D - 10:00
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45 22:15
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 18:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
Кино Дружба
10-05 - 40 грн. 16-20 - 40 грн.
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
Кино Космос
16:55 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.