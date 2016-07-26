На Сумщине пьяные посиделки закончились ножевым ранением

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от медицинских работников о том, что с ножевым ранением грудной клетки в состоянии алкогольного опьянения в больницу был доставлен 45-летний житель района.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность обидчика потерпевшего, которым оказался сосед мужчины.
«Подозреваемому, который уже имел за плечами судимости, 45 лет, - говорит начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко. - Мужчина рассказал полицейским, что это он нанес ножевое ранение своему приятелю. По его словам, в тот день они вместе употребляли спиртные напитки, повздорили, в ходе конфликта он схватил нож и ударил мужчину в грудь. Потом пошел к соседке, попросил ее, чтобы она вызвала скорую, а сам пошел домой спать».
По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). За содеянное мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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