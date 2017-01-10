В Шостке на заводе «Звезда» прогремел взрыв 4 мая произошел взрыв на территории завода «Звезда» в Шостке.

Об этом сообщил участникам аппаратного совещания в Сумской облгосадминистрации директор Департамента гражданской защиты населения Александр Милаш.

- На территории предприятия арендовал помещение бывший глава предприятия «Элга», а ныне владелец одной из фирм в Шостке. Он вместе с другим лицом, которое не работает на территории «Звезды», разбирал посторонний предмет. Произошел взрыв, и оба получили травмы, - рассказал он. - Сейчас оба находятся в больнице, ведутся следственно-оперативные действия.

По словам начальника управления здравоохранения Сергея Бутенко, по поручению главы облгосадминистрации сразу же в Шостку санавиацией была выслана бригада специалистов, и люди получили квалифицированную медицинскую помощь.

- Наиболее пострадавшее лицо прооперировано, мы делали все возможное, максимально пытались сохранить кисть. Кроме того, были изъяты осколки из мягких тканей - лица, живота. Сейчас у обоих больных состояние стабильное, - сообщил он.

Подытоживая вышесказанное, Николай Клочко подчеркнул: «Для нас жизнь и здоровье любого гражданина является приоритетом. Осуществили эти люди преступление или нет, будет разбираться полиция. Мы же, в свою очередь, должны делать в таких случаях все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Я благодарен медикам Сумщины и Сергею Бутенко лично за профессионализм».