В Шостке на заводе «Звезда» прогремел взрыв

Об этом сообщил участникам аппаратного совещания в Сумской облгосадминистрации директор Департамента гражданской защиты населения Александр Милаш.
- На территории предприятия арендовал помещение бывший глава предприятия «Элга», а ныне владелец одной из фирм в Шостке. Он вместе с другим лицом, которое не работает на территории «Звезды», разбирал посторонний предмет. Произошел взрыв, и оба получили травмы, - рассказал он. - Сейчас оба находятся в больнице, ведутся следственно-оперативные действия.
По словам начальника управления здравоохранения Сергея Бутенко, по поручению главы облгосадминистрации сразу же в Шостку санавиацией была выслана бригада специалистов, и люди получили квалифицированную медицинскую помощь.
- Наиболее пострадавшее лицо прооперировано, мы делали все возможное, максимально пытались сохранить кисть. Кроме того, были изъяты осколки из мягких тканей - лица, живота. Сейчас у обоих больных состояние стабильное, - сообщил он.
Подытоживая вышесказанное, Николай Клочко подчеркнул: «Для нас жизнь и здоровье любого гражданина является приоритетом. Осуществили эти люди преступление или нет, будет разбираться полиция. Мы же, в свою очередь, должны делать в таких случаях все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Я благодарен медикам Сумщины и Сергею Бутенко лично за профессионализм».
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