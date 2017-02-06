Сумщина засыплет всю Украину гречкой Аграрии Сумщины не будут сдавать лидерства по площади посевов гречихи.

Хозяйства Белопольского, Глуховского, Кролевецкого, Ахтырского и Сумского районов уже засеяли гречкой более 2000 гектаров.

Как сообщил главе облгосадминистрации Николаю Клочко на аппаратном совещании временно исполняющий обязанности директора Департамента агропромышленного развития Петр Турчин, это пока 11% к прогнозу. Но он призвал аграриев учесть прошлогодний опыт и не сдавать позиций.

Сумские сельхозпроизводители уже превысили прогнозные показатели по посевам сахарной свеклы, занимающий 6 083 гектара (122% к прогнозу), завершают посев подсолнечника – 176 500 гектаров (93% к прогнозу).

Погодные условия существенно повлияли на ход весенне-полевых работ в области. На 5 мая по всем категориям хозяйств области было посеяно яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 267,5 тысячи гектаров (63% к прогнозу), в том числе ранних зерновых и зернобобовых - 59,9 тысячи гектаров (90% к прогнозу), кукурузы на зерно - 201,3 тысячи гектаров (60% к прогнозу).

В хорошем и удовлетворительном состоянии озимых на зерно находится 186,2 тысячи гектаров (90%), слабом и сжиженном - 19,7 тысячи гектаров (10%).