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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55153

Сумщина засыплет всю Украину гречкой

Аграрии Сумщины не будут сдавать лидерства по площади посевов гречихи.

Хозяйства Белопольского, Глуховского, Кролевецкого, Ахтырского и Сумского районов уже засеяли гречкой более 2000 гектаров.

Как сообщил главе облгосадминистрации Николаю Клочко на аппаратном совещании временно исполняющий обязанности директора Департамента агропромышленного развития Петр Турчин, это пока 11% к прогнозу. Но он призвал аграриев учесть прошлогодний опыт и не сдавать позиций.

Сумские сельхозпроизводители уже превысили прогнозные показатели по посевам сахарной свеклы, занимающий 6 083 гектара (122% к прогнозу), завершают посев подсолнечника – 176 500 гектаров (93% к прогнозу).

Погодные условия существенно повлияли на ход весенне-полевых работ в области. На 5 мая по всем категориям хозяйств области было посеяно яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 267,5 тысячи гектаров (63% к прогнозу), в том числе ранних зерновых и зернобобовых - 59,9 тысячи гектаров (90% к прогнозу), кукурузы на зерно - 201,3 тысячи гектаров (60% к прогнозу).

В хорошем и удовлетворительном состоянии озимых на зерно находится 186,2 тысячи гектаров (90%), слабом и сжиженном - 19,7 тысячи гектаров (10%).

Экономика Сельское хозяйство
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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