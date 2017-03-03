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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30152

До конца года на Сумщине планируют создать 30 ОТГ

Ближайшая перспектива Сумщины - 30 сформированных объединенных территориальных громад.

Децентрализация и процессы создания ОТГ в области стали одними из основных вопросов аппаратного совещания при главе облгосадминистрации Николае Клочко 10 мая.

Как сообщил директор Департамента экономического развития и торговли облгосадминистрации Александр Ситак, сегодня в ЦИК находятся документы по трем объединенных территориальных громадам Сумщины - Степановской, Верхнесыроватской и Терновской. Кроме того, облгосадминистрация предоставила заключения о соответствии Конституции и законам Украины Великочерничанскому и Коровинскому сельским советам.

«Еще активно идут процессы по созданию трех ОТГ - в Дубовязовском сельском совете Конотопского района, Чупаховском сельском совете Ахтырского района и Новослободском сельском совете Путивльского района, - отметил Александр Ситак. - До конца года в области, думаю, будет создано 30 объединенных территориальных громад. Кроме того, есть громады, которые планируют присоединяться к уже существующим ОТГ. И такие процессы мы будем наблюдать в текущем году».

Политика ОТГ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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