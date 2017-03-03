До конца года на Сумщине планируют создать 30 ОТГ

Децентрализация и процессы создания ОТГ в области стали одними из основных вопросов аппаратного совещания при главе облгосадминистрации Николае Клочко 10 мая.
Как сообщил директор Департамента экономического развития и торговли облгосадминистрации Александр Ситак, сегодня в ЦИК находятся документы по трем объединенных территориальных громадам Сумщины - Степановской, Верхнесыроватской и Терновской. Кроме того, облгосадминистрация предоставила заключения о соответствии Конституции и законам Украины Великочерничанскому и Коровинскому сельским советам.
«Еще активно идут процессы по созданию трех ОТГ - в Дубовязовском сельском совете Конотопского района, Чупаховском сельском совете Ахтырского района и Новослободском сельском совете Путивльского района, - отметил Александр Ситак. - До конца года в области, думаю, будет создано 30 объединенных территориальных громад. Кроме того, есть громады, которые планируют присоединяться к уже существующим ОТГ. И такие процессы мы будем наблюдать в текущем году».
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