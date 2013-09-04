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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:09126

Под Глуховом нашли останки красноармейцев

В селе Чернево Глуховского района обнаружены останки красноармейцев, которые погибли в 1941 году.

В сентябре 1941 года неподалеку от Глухова проходила линия фронта, и тысячи бойцов Красной Армии, предприняв контрнаступление, отвоевали у противника часть территории. О боях в районе сел Чернево, Перемога, Семеновка, Калюжное неоднократно подробно писали в прессе, были изданы книги. Не обделили своим вниманием эту местность и поисковики глуховского «Обелиска». Казалось бы, нет там клочка земли, который бы не пришлось прощупать и пройти с металлоискателями в поиске боевых позиций и неизвестных захоронений. Результат – тысячи обнаруженных останков воинов, десятки установленных фамилий и адресов, пишет Неделя.

«В конце апреля этого года мне позвонил сельский голова Чернево и сообщил, что местный житель, копая металлолом, наткнулся на человеческие останки, - сообщил командир поискового отряда «Обелиск»Юрий Коваленко. - Рядом была найдена ржавая каска. Буквально через несколько минут мне позвонил и начальник местной службы по чрезвычайным ситуациям. Оказывается, там была найдена еще и боевая граната. У нас с ними договоренность: если мы в ходе поисковых работ обнаруживаем взрывоопасные предметы – звоним в МЧС, а они, если во время вызова на разминирование видят, что есть останки, – сообщают нам.

Мы приехали на место уже после обследования территории саперами. Возле небольшой ямки лежала изуродованная взрывом каска, в которую были сложены раздробленные косточки. Досталось, видно, солдатику…»

Но в яме был не один боец: при скрупулезном исследовании были обнаружены останки пяти красноармейцев. У четырех оказались карболитовые капсулы, в которых обычно находились записки с личными данными. К сожалению, ни одна из записок не сохранилась.

Бойцы погибли, скорее всего, в результате артобстрела, поскольку у многих были разбиты черепа и раздроблены кости. Среди останков найдены и осколки немецких снарядов.

С большой долей вероятности можно сказать, что пятеро бойцов находились на первой линии обороны на высотке, которую занимали подразделения 395-го стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием майора А.Х. Бабаджаняна, и погибли во время боя 23 сентября 1941 года. 

Общество Останки Поисковики
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