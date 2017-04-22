В Сумах конфликт закончился газовой атакой Патрульные разыскали человека, который применил газовый баллончик к людям.

Сообщение о мужчине, который в отделении почты на улице Петропавловской применил слезоточивый газ, патрульные получили 5 мая, около 20 часов.

На месте правонарушения патрульные установили, что в помещении почты возникла ссора между посетителями. В дальнейшем, один из них достал газовый баллончик и применил его к другим людям. Из-за его действий несколько граждан получили ожоги глаз. Сам же правонарушитель на велосипеде исчез в неизвестном направлении. Инспекторы установили приметы беглеца, по которым начали поиски.

Через несколько часов, на улице Вячеслава Чорновола, стражи порядка разыскали и задержали 34-летнего правонарушителя. Он заметно нервничал и объяснял свои действия как самозащита.

Инспекторы доставили его в отделение полиции, где передали следователям.