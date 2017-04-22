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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09134

В Сумах конфликт закончился газовой атакой

Патрульные разыскали человека, который применил газовый баллончик к людям.

Сообщение о мужчине, который в отделении почты на улице Петропавловской применил слезоточивый газ, патрульные получили 5 мая, около 20 часов.

На месте правонарушения патрульные установили, что в помещении почты возникла ссора между посетителями. В дальнейшем, один из них достал газовый баллончик и применил его к другим людям. Из-за его действий несколько граждан получили ожоги глаз. Сам же правонарушитель на велосипеде исчез в неизвестном направлении. Инспекторы установили приметы беглеца, по которым начали поиски.

Через несколько часов, на улице Вячеслава Чорновола, стражи порядка разыскали и задержали 34-летнего правонарушителя. Он заметно нервничал и объяснял свои действия как самозащита.

Инспекторы доставили его в отделение полиции, где передали следователям.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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