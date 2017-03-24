Сумчанам два дні будуть підвозити технічну воду

11-12 травня 2017 року з 18:00 до 19:30 буде організовано розлив технічної води (заборонено до вживання та приготування їжі) за наступними адресами:
- пр-т. Курський, 45 (біля арки);
- Ковпака, 15;
- вул. Новорічна, 8 (біля супермаркету «АТБ»).
Розлив технічної води (заборонено до вживання та приготування їжі) за адресою пр-т. Курський, 133 (Курський ринок) буде організовано 11-12 травня 2017 року з 10:00 до 19:30, з періодичними перервами для поповнення цистерни.
Графік розвозу технічної води на 11-12 травня 2017 року для комунальних закладів
|
№ п/п
|
Адреса
|
Об’єкт
|
Час
|
№ авто.
|
1
|
вул. Ковпака, 22
|
Комунальна установа Сумська обласна дитяча клінічна лікарня
|
10:00
|
1
|
2
|
вул. Ковпака, 20
|
Сумський пансіонат для ветеранів війни і праці
|
10:30
|
1
|
3
|
вул. Ковпака, 24
|
Обласний комунальний заклад - Сумський обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни
|
11:00
|
1
|
4
|
вул. Ковпака, 30
|
Комунальний заклад СОР ”Сумський обласний кардіологічний диспансер”
|
11:30
|
1
|
5
|
вул. Ковпака, 18
|
Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний психоневрологічний диспансер
|
12:00
|
1
|
6
|
вул. Ковпака, 37
|
КЗ СОР Сумський дитячий будинок імені С.П.Супруна
|
14:00
|
1
|
7
|
Веретенівська вулиця, 1
|
Коледж Сумського аграрного університету
|
14:30
|
1
|
8
|
пров. Березовий, 28
|
Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»
|
15:00
|
1
|
9
|
вул. Робітниче селище 14.
|
Центр реінтеграції бездомних осіб
|
09:45
|
2
|
10
|
пр-т Курский, 141
|
Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти інноваційних технологій м.Суми
|
10:30
|
2
|
11
|
пр-т Курский, 139
|
Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг
|
11:00
|
2
|
12
|
вул. Ковпака, 7
|
Міська клінічна поліклініка №4
|
11:30
|
2
|
13
|
с. Піщане,
вул. Шкільна, 26
|
Комунальна установа Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
|
13:30
|
2
|
14
|
с. Піщане,
вул. Кооперативна, 2
|
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 35 "Дюймовочка"
|
14:30
|
2
|
15
|
вул. Л. Українки, 23
|
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка
|
10:00
|
3
|
16
|
вул. Л. Українки, 2/1
|
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 "Білосніжка"
|
10:30
|
3
|
17
|
пр-т. Курський, 49
|
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малючок"
|
11:15
|
3
|
18
|
вул. Ковпака, 25
|
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Джерельце"
|
13:30
|
3
|
19
|
вул. Ковпака, 27
|
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Золотий ключик"
|
13:30
|
3
|
20
|
вул. Романа Атаманюка, 13а
|
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 30 "Чебурашка"
|
14:30
|
3
Нагадаємо, 10-12 травня буде припинене водопостачання Курського мікрорайону через переврізку новозбудованої водопровідної мережі.
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