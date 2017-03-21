В Сумах дети продолжают выполнять задания «Синих китов» Группы смерти продолжают овладевать умами юных сумчан.

Сумчанин Алексей Максименко рассказал о случае, который произошел недавно в Сумах.

№ПРОШУ РЕПОСТ!!! Срочно! Всем РОДИТЕЛЯМ! Думал, что все, что пишут про группы "Синий кит" и т.д. где-то далеко! Пока не коснулось непосредственно!!! Сегодня позвонила соседка: не твои ли дети полезли на крышу по пожарной лестнице. Мои дома! Ну, как-то не по себе. Пошёл проверить что там. Мало ли. Сейчас вдруг кто-то грохнется с крыши. Смотрю - бегают по крыше. А шифер - ооочень старый! Может и провалиться. И просто соскользнуть на чёрном старом налете на шифере. Короче согнал я их вниз. Провёл политику партии. Ну и пошёл. Думаю, лучше проверю: ушли или обратно полезли. А тут детвора сбежалась, и стою я за углом и слышу: «А вы задание 5.15 выполнили?» Я - ОПЕШИЛ! ДОШЛО! Подождал пока они уйдут, и детвору расспросил: что за задания! – «СИНИЕ КИТЫ!». Мальчики - двое по 14, а один 11 лет! Из класса моего малого! Вызвал полицию! Приехали - 5 минут!!!! Через 10 приехал участковый. Через ещё 10 начальник по детским делам. Тут молодцы! Видать у них тоже дети имеются! Поймали двух, - они пошли делать следующее задание - прыгать с крыш гаражей!!!! Короче! Это все рядом и ОЧЕНЬ ОПАСНО!!! Повышенное ВНИМАНИЕ НАД АККАУНТАМИ НАШИХ ДЕТЕЙ!!!!! ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ - ТАМ РАБОТАЮТ НАД ЭТИМ!!!!! ЭТО - ХРЕНЬ , КОТОРУЮ НУЖНО ИСКОРЕНЯТЬ!!!!!» - написал сумчанин.