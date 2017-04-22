В Шостке сбили пенсионерку

О ДТП на линию «102» сообщил прохожий, ставший случайным свидетелем происшествия. Как выяснили полицейские, которые выехали на место происшествия, 39-летний водитель «ВАЗа», двигаясь задним ходом, вовремя не увидел 76-летнюю женщину, которая в это время пересекала проезжую часть в неустановленном месте. С черепно-мозговой травмой пострадавшая была доставлена в больницу. По предварительным данным, водитель был трезв.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводятся необходимые следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
ДТП произошло на набережной р. Псел в районе ТРЦ "Мануфактура"....
Полиция выясняет обстоятельства и причины совершения аварии....
Сегодня, 5 мая, около 12:20, на перекрестке улицы Ильинской и Ярослава Мудрого не разминулись две легковушки....
ДТП произошло сегодня, 5 мая, на улице Леваневского около 11:00....
В Сумах не поделили дорогу 2 легковых автомобиля....