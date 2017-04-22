В Шостке сбили пенсионерку Пожилая женщина пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте, когда на нее совершил наезд водитель легковушки.

О ДТП на линию «102» сообщил прохожий, ставший случайным свидетелем происшествия. Как выяснили полицейские, которые выехали на место происшествия, 39-летний водитель «ВАЗа», двигаясь задним ходом, вовремя не увидел 76-летнюю женщину, которая в это время пересекала проезжую часть в неустановленном месте. С черепно-мозговой травмой пострадавшая была доставлена в больницу. По предварительным данным, водитель был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводятся необходимые следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.