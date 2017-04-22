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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15103

Курсанты СБУ представили в Сумах выставку картин и спектакль-реквием

В рамках всеукраинского благотворительного тура Служба безопасности Украины представила в Сумах представление-реквием «Війна без строку...» и выставку картин «Невидима варта», посвященные памяти погибших сотрудников спецслужбы.

Почтить погибших воинов пришли представители органов государственной власти и местного самоуправления, руководители правоохранительных структур, ветераны и участники антитеррористической операции, студенты местных вузов, учащиеся школ, а также родители Героя Украины полковника Александра Анищенко - Григорий Николаевич и Зинаида Николаевна, его жена Алла и дочь Мария.

Ректор Национальной академии СБУ Сергей Кудинов отметил, что это благотворительное мероприятие проходит в день памяти Александра Анищенко, который героически погиб три года назад под Славянском. Он заверил, что коллектив Академии сделает все, чтобы память об Александре и всех погибших коллегах жила вечно, поскольку украинцы должны знать правду о жизни и подвиге бойцов невидимого фронта - Героев спецслужбы.

Присутствующие ознакомились с экспозицией выставки картин «Невидима варта», которую представила автор - сотрудница Академии СБУ Леся Шиденко. Она вместе с дочерью создала шестнадцать портретов Героев, погибших за Украину.

Спектакль-реквием «Війна без строку...» в исполнении курсантов Академии стала трогательным рассказом о самоотверженном подвиге каждого погибшего сотрудника СБУ.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко и ректор Сумского государственного университета Анатолий Васильев поблагодарили коллектива Академии СБУ за спектакль и выставку картин, которые не оставили равнодушными ни одного участника мероприятия.

Руководитель УСБУ в Сумской области Владислав Косинский также выразил благодарность ректору и курсантам Академии за мероприятие, которое дает возможность гражданам нашего страны узнать о каждом из погибших Героев и почтить их память благотворительными делами.

Средства, собранные во время благотворительного мероприятия, переданы в Центральный госпиталь Военно-медицинского управления СБ Украины.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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