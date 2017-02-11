Сумчанки разыграли чемпионат Украины среди 12-летних

В возрастной категории до 12 лет участвовали только четыре сумские команды, сыгравший по кругу.
По результатам соревнований команды заняли места:
1 место - СДЮШОР "Динамо-2". Тренер - Свистюр Е.Ю.
2 место - СДЮШОР "Динамо-1". Тренеры - Ткач Н.В., Стеценко В.П.
3 место - СДЮШОР "Динамо-3". Тренеры - Стеценко В.П., Ткач Н.В.
4 место - ОДЮСШ м. Сумы - тренер Шаповал М.С.
Также были отмечены лучшие игроки в каждой из команд. Ими стали: София Литвиненко (СДЮШОР "Динамо-1"), Ксения Колесник (СДЮШОР "Динамо-2"), Дарья Амахина (СДЮШОР "Динамо-3"), Татьяна Бондаренко (ОДЮСШ Сумы).
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