Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3179

Сумчанки разыграли чемпионат Украины среди 12-летних

2-5 мая на хоккейном поле в детском парке «Сказка» прошли игры чемпионата Украины по хоккею на траве среди девушек 2006-2007 г.р.

В возрастной категории до 12 лет участвовали только четыре сумские команды, сыгравший по кругу.

По результатам соревнований команды заняли места:

1 место - СДЮШОР "Динамо-2". Тренер - Свистюр Е.Ю.

2 место - СДЮШОР "Динамо-1". Тренеры - Ткач Н.В., Стеценко В.П.

3 место - СДЮШОР "Динамо-3". Тренеры - Стеценко В.П., Ткач Н.В.

4 место - ОДЮСШ м. Сумы - тренер Шаповал М.С.

Также были отмечены лучшие игроки в каждой из команд. Ими стали: София Литвиненко (СДЮШОР "Динамо-1"), Ксения Колесник (СДЮШОР "Динамо-2"), Дарья Амахина (СДЮШОР "Динамо-3"), Татьяна Бондаренко (ОДЮСШ Сумы).

Спорт Хоккей на траве
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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