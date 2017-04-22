За праздничные выходные полиция Сумщины раскрыла 14 краж Злоумышленники или были хорошо знакомы с хозяином и имели свободный доступ к ценностям, или попадали в чужих домовладений, когда хозяев не было дома.

Сразу четырех воров разоблачили полицейские Конотопа. В первом случае, злоумышленником оказался 37-летний конотопчанин, который находясь в гостях у своей знакомой, украл у нее мобильный телефон. Во втором случае, 18-летний учащийся одного из профессионально-технических заведений Конотопа присвоил флэш-накопитель соседа по комнате из общежития. Еще один 42-летний местный житель «погорел» на краже велосипеда из частного домовладения. А четвертым похитителем оказался 33-летний мужчина, который похитил из чужой квартиры мобильный телефон, 100 гривен наличных и четыре серебряные ложки.

По две кражи раскрыли правоохранители Бурынского района и города Сумы. Так, значительные имущественные убытки нанес своему знакомому 28-летний сумчанин. Он украл у своего приятеля мобильный телефон и банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 10000 гривен. Другой житель Сумского района, взломав навесной замок, вломился в кладовку в одной из многоэтажек города и похитил оттуда велосипед. У своей сожительницы похитил 300 гривен 47-летний житель одного из сел Бурынщины, а 46-летний неоднократно судимый житель райцентра тайно похитил с территории местного хозяйства пять кроликов, причинив ущерб их владельцу на сумму в 300 гривен.

Еще по одной краже раскрыли в Шосткинском, Краснопольском, Глуховском, Роменском, Сумском и Белопольского районах.

Сейчас по всем этим фактам возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Ведется досудебное расследование всех обстоятельств совершения данных преступлений и проверяются все задержанные к совершению аналогичных видов преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.