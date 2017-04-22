Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4484

За праздничные выходные полиция Сумщины раскрыла 14 краж

Злоумышленники или были хорошо знакомы с хозяином и имели свободный доступ к ценностям, или попадали в чужих домовладений, когда хозяев не было дома.

Сразу четырех воров разоблачили полицейские Конотопа. В первом случае, злоумышленником оказался 37-летний конотопчанин, который находясь в гостях у своей знакомой, украл у нее мобильный телефон. Во втором случае, 18-летний учащийся одного из профессионально-технических заведений Конотопа присвоил флэш-накопитель соседа по комнате из общежития. Еще один 42-летний местный житель «погорел» на краже велосипеда из частного домовладения. А четвертым похитителем оказался 33-летний мужчина, который похитил из чужой квартиры мобильный телефон, 100 гривен наличных и четыре серебряные ложки.

По две кражи раскрыли правоохранители Бурынского района и города Сумы. Так, значительные имущественные убытки нанес своему знакомому 28-летний сумчанин. Он украл у своего приятеля мобильный телефон и банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 10000 гривен. Другой житель Сумского района, взломав навесной замок, вломился в кладовку в одной из многоэтажек города и похитил оттуда велосипед. У своей сожительницы похитил 300 гривен 47-летний житель одного из сел Бурынщины, а 46-летний неоднократно судимый житель райцентра тайно похитил с территории местного хозяйства пять кроликов, причинив ущерб их владельцу на сумму в 300 гривен.

Еще по одной краже раскрыли в Шосткинском, Краснопольском, Глуховском, Роменском, Сумском и Белопольского районах.

Сейчас по всем этим фактам возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Ведется досудебное расследование всех обстоятельств совершения данных преступлений и проверяются все задержанные к совершению аналогичных видов преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
view counter

По тематике

Сегодня 09:55

Полицейские задержали вора, который «специализировался» на электроинструментах

Роменские работники полиции направили в суд уголовное производство в отношении 19–летнего местного жителя. Злоумышленник очередной раз «попался» на краже электроинструмента,...

05.05.2017 16:18

В Бурыни полиция задержала вора-кабельщика

Чтобы поправить собственное финансовое положение, молодой житель Бурыни пошел на кражи телефонного кабеля в своем и соседнем райцентре....

05.05.2017 15:32

В Шостке будут судить «подвального» вора

Пытаясь рассчитаться с долгами, 28-летний житель Шостки обокрал подвальное помещение одной из многоэтажек райцентра....

04.05.2017 14:42

В Сумах будут судить дачного вора

Полиция закончила следствие и передала в суд материалы дела по кражам из дачных кооперативов вблизи Сум....

03.05.2017 17:32

В течение выходных полиция Сумщины раскрыла 20 краж

Правоохранителям удалось разоблачить одного серийного велосипедного вора, четырех похитителей металла, двух магазинных и трех воров мобильных телефонов....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:45 – 50 грн. 21:20 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:30 14:30 CINETECH+, 2D - 10:00
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45 22:15
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 18:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
Кино Дружба
10-05 - 40 грн. 16-20 - 40 грн.
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
Кино Космос
16:55 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.