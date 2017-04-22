В Сумах грузовик чуть не въехал в реку

Авария произошла сегодня, 10 авария, около 16:30 вблизи новостройки на берегу Псла (район «Мануфактуры»), пишет Спецкор.
На месте ДТП разбирались патрульные. Там же был владелец грузовика, который утверждал, что не был за рулем. На вопрос, кто же был водителем - говорит, не знает.
Мужчины, едва держась на ногах, рассказали, что являются сотрудниками базы отдыха «Робинзон» на берегу Псла.
Подробности ДТП выясняют следователи на месте.
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