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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:13385

Сумчанин притворился «мертвой душой»

Патрульные обнаружили мужчину, который предоставил для проверки пенсионное удостоверение умершего человека.

Избежать ответственности мужчина решил благодаря чужим документам. Инцидент произошел 8 мая, около 17 часов, на улице Привокзальной.

Патрулируя территорию железнодорожного вокзала, инспекторы обнаружили мужчину, который в нетрезвом состоянии нарушал общественный порядок. Для установления и проверки личности 57-летний мужчина предоставил свое пенсионное удостоверение.

По имеющимся базами стражи порядка выяснили, что документы, которые он предоставил, недействительны, ведь 61-летний гражданин, который в них был указан, считается умершим.

При этом мужчина полноценно распоряжался указанным документом. Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции, где передали следователям.

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