Патрульные задержали сумчанина, укравшего крышку мусорного бака Оперативно отреагировав на сообщения граждан, патрульные задержали мужчину, который похитил металлический предмет.

8 мая, около 14 часов, патрульные получили сообщение об обнаружении похищенного металлического элемента от мусорного бака.

Как стало известно, работник ООО «А-Муссон» на Пришибской площади увидел мужчину, который на велосипеде перевозил металлическую крышку от мусорного бака. Патрульные оперативно прибыли на место вызова.

Гражданин путался в показаниях. Сначала он говорил, что нашел указанный предмет на улице, потом рассказал еще несколько версий, однако в конце концов признался, что взял его с мусорных баков на улице Сумской-Киевских дивизий.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.