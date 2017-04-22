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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Патрульные задержали сумчанина, укравшего крышку мусорного бака

Оперативно отреагировав на сообщения граждан, патрульные задержали мужчину, который похитил металлический предмет.

8 мая, около 14 часов, патрульные получили сообщение об обнаружении похищенного металлического элемента от мусорного бака.

Как стало известно, работник ООО «А-Муссон» на Пришибской площади увидел мужчину, который на велосипеде перевозил металлическую крышку от мусорного бака. Патрульные оперативно прибыли на место вызова.

Гражданин путался в показаниях. Сначала он говорил, что нашел указанный предмет на улице, потом рассказал еще несколько версий, однако в конце концов признался, что взял его с мусорных баков на улице Сумской-Киевских дивизий.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

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