Пограничники обнаружили орден Красной Звезды

Осматривая автомобиль марки «Ford» украинской регистрации, которым выезжал в Россию наш соотечественник, пограничным нарядом в сумке, которая находилась на пассажирском сиденье, среди личных вещей было обнаружено орден Красной Звезды.
Выявленній у мужчины военный орден изъят сотрудниками таможни в установленном порядке.
Сегодня, 10 мая, в железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» на границе с Россией пограничники Сумского отряда обнаружили камни янтаря, которые перемещались...
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