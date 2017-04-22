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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23146

Пограничники обнаружили орден Красной Звезды

Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска «Бачевск», обнаружили орден Красной Звезды.

Осматривая автомобиль марки «Ford» украинской регистрации, которым выезжал в Россию наш соотечественник, пограничным нарядом в сумке, которая находилась на пассажирском сиденье, среди личных вещей было обнаружено орден Красной Звезды.

Выявленній у мужчины военный орден изъят сотрудниками таможни в установленном порядке.

Право Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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