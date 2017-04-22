Пограничники обнаружили орден Красной Звезды Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска «Бачевск», обнаружили орден Красной Звезды.

Осматривая автомобиль марки «Ford» украинской регистрации, которым выезжал в Россию наш соотечественник, пограничным нарядом в сумке, которая находилась на пассажирском сиденье, среди личных вещей было обнаружено орден Красной Звезды.

Выявленній у мужчины военный орден изъят сотрудниками таможни в установленном порядке.