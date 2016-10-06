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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:0964

На Химгородке у сумчанина нашли нелегальный травмат

Патрульные обнаружили у 22-летнего мужчины, предварительно, травматический пистолет неизвестного происхождения.

Инцидент произошел 9 мая, в полночь, на улице Богуна. Внимание инспекторов привлек мужчина, который на остановке общественного транспорта нарушал общественный порядок. Стражи порядка сделали ему замечание и провели профилактическую работу.

Общаясь с 22-летним сумчанином, полицейские заметили, что он нервничает и всячески пытается скрыть свою сумку. Его действия стали понятны через несколько минут. Ведь во время проведения поверхностной проверки именно в сумке инспекторы обнаружили предмет, похожий на оружие, и три патрона с резиновыми пулями, находившиеся в его магазине.

Никаких документов на обнаруженный патрульными предмет гражданин не имел, лишь сообщил, что недавно нашел его.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Следователи изъяли предмет, похожий на оружие, и три патрона.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК.

Право Пистолет
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