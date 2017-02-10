Сумчанам перечислили госпомощь семьям с детьми

Это средства для семей с детьми, малообеспеченных семей, инвалидов с детства, детей-инвалидов, временная государственная помощь детям и помощь по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства.
С 11 мая эти категории сумчан могут получить причитающиеся им деньги в учреждениях банков.
На прошлой неделе обеспечено перечисление средств для выплаты ежегодной денежной помощи ветеранам войны к 9 Мая....
В пятницу, 7 апреля, в Сумах была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми за текущий месяц....
22 марта была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми....
Специалисты Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области во время ревизии законности назначения, начисления и выплаты всех видов социальной помощи,...
8 февраля в Сумах было перечислено государственную социальную помощь семьям с детьми....