Сумчанам перечислили госпомощь семьям с детьми В среду, 10 мая, была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми за май 2017 года.

Это средства для семей с детьми, малообеспеченных семей, инвалидов с детства, детей-инвалидов, временная государственная помощь детям и помощь по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства.

С 11 мая эти категории сумчан могут получить причитающиеся им деньги в учреждениях банков.