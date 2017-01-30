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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02225

В Сумах провели массовые обыски в нелегальных казино

Оперативники Управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции и работники следственного управления полиции провели в Сумах 23 обыска в местах функционирования нелегальных игорных заведений.

Учреждения находились в Сумах и работали, скрываясь под вывеской оператора государственной лотереи. По результатам проведенных мероприятий полицейские изъяли почти 29 000 гривен и 395 системных блоков, а также другое оборудование, которое использовалось для обеспечения деятельности разоблаченных заведений.

Устанавливаются организаторы нелегального бизнеса, сообщил департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Полиция напоминает, что за данный вид запрещенной хозяйственной деятельности предусмотрена уголовная ответственность: штраф от 170 000 до 680 000 гривен.

Право Игорный бизнес
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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