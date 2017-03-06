Сумские студенты проиграли запорожцам

На площадке УАБС встречались СумГУ и ЗНТУ из Запорожья. Сумские студенты с первых минут повели в счете, доведя свое преимущество за 10 минут до 8 очков, однако на большой перерыв команды ушли при равном счете. Как и перед последней четвертью, а вот заключительная 10-минутка оказалась удачнее для гостей, которые забросили на три очка больше - 73:70 в итоге. Ответный матч пройдет в Запорожье через неделю.
СумГУ (Сумы) - ЗНТУ (Запорожье) 70-73 (28-20, 12-20, 21-21, 9-12).
СумГУ: Стародуб – 29, Кожемякин – 19, Заяц – 14, Одарченко - 6, Игнатченко - 2.
ЗНТУ: Быков Виталий – 17, Быков Вадим – 15, Теряник – 15, Мясоедов – 9, Кондраков - 7, Морозов - 5, Михеев - 5.
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