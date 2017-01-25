В Путивле прошел турнир по стритболу 9 мая в центре Путивля прошли игры открытого первенства города по уличному баскетболу 3х3.

В соревнованиях приняли участие 17 команд, которые приехали из разных уголков Сумской области, да и не только… Команды были разбиты на две группы: 9 в первой и 8 во второй. Из группы выходило по 2 команды.

В первой группе: 1 место – «Подлива» Сумы, 2 место – «Импульс» Шостка. Во второй группе: 1 место – «Олимп» Конотоп, 2 место – «Козаки» Ромны.

В первом полуфинале «Олимп» победил «Импульс». Во втором полуфинале «Подлива» обыграла «Козаков». В матче за 3 место «Импульс» одолел «Козаков». А в финале, в упорной борьбе на последних секундах матча победу вырвал конотопский «Олимп».

Победители и призеры первенства, кроме традиционных медалей и грамот, получили денежные призы: 1 место – 1000 грн, 2 место – 750 грн и 3 место – 500 грн.