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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:14261

В Сумах провел тренинги немецкий журналист

Представитель Международного Мюнхенского пресс-клуба провел тренинги для студентов СумГУ.

Студенты специальности «Журналистика» Сумского государственного университета приняли участие в тренингах, проведенных немецким журналистом, руководителем программы TV Bayern Live на телеканале München LIVE, преподавателем тележурналистики и медиакоммуникаций, членом совета директоров Международного Мюнхенского пресс-клуба Уве Брюкнером. В ходе состоявшихся занятий студенты узнали об учреждении частного телевидения в Германии, создании региональных СМИ в федеральной земли Баварии. Уве Брюкнер вместе со студентами провел несколько занятий на тему «Стратегия создания частного телеканала», «Журналист и экономика», «Почему важно региональное телевидение?».

Во время тренингов в СумГУ присутствующие проигрывали различные жизненные ситуации и выступали в роли репортеров, операторов, режиссеров, сценаристов и др. Студенты смогли сами почувствовать на себе, как должен себя вести репортер на месте происшествия, как правильно задавать вопросы, и др. Также они просмотрели примеры некачественных и качественных немецких программ на экономическую тему, обсудили с немецким коллегой важность рекламы на телевидении и многие другие интересные и актуальные темы.

 
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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