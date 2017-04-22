В Сумах провел тренинги немецкий журналист Представитель Международного Мюнхенского пресс-клуба провел тренинги для студентов СумГУ.

Студенты специальности «Журналистика» Сумского государственного университета приняли участие в тренингах, проведенных немецким журналистом, руководителем программы TV Bayern Live на телеканале München LIVE, преподавателем тележурналистики и медиакоммуникаций, членом совета директоров Международного Мюнхенского пресс-клуба Уве Брюкнером. В ходе состоявшихся занятий студенты узнали об учреждении частного телевидения в Германии, создании региональных СМИ в федеральной земли Баварии. Уве Брюкнер вместе со студентами провел несколько занятий на тему «Стратегия создания частного телеканала», «Журналист и экономика», «Почему важно региональное телевидение?».

Во время тренингов в СумГУ присутствующие проигрывали различные жизненные ситуации и выступали в роли репортеров, операторов, режиссеров, сценаристов и др. Студенты смогли сами почувствовать на себе, как должен себя вести репортер на месте происшествия, как правильно задавать вопросы, и др. Также они просмотрели примеры некачественных и качественных немецких программ на экономическую тему, обсудили с немецким коллегой важность рекламы на телевидении и многие другие интересные и актуальные темы.