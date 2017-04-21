На Сумщине подорвали четыре устаревших боеприпаса В течение 10 мая на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили гранату, два снаряда и мину.

Кроме того, граждане нашли еще одну мину. Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Глуховского, Лебединского районов и г. Лебедин.

В частности, роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва ручную гранату Ф-1, два артиллерийских снаряда калибра 76 мм, минометную мину калибра 82 мм. Первую находку (ручную гранату Ф-1) накануне в г. Лебедин обнаружил местный житель в лесном массиве в 500 м от жилых домов. А в с. Будылка Лебединского района местный житель нашел сразу три взрывоопасных предмета (два артснаряда и минометную мину) на своем приусадебном участке в 20 м от жилых домов.

В этот же день в 16:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в пгт Эсмань Глуховского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это 82-мм минометная мина. Ее нашел местный поселковый голова во время уборки территории в 20 м от своего дома. На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».