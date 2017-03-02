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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31137

Ямпольчанин нашел пулеметные патроны в огороде

Ямпольские полицейские изъяли более трех десятков пулеметных патронов времен Второй мировой войны.

В дежурную часть Ямпольского отделения полиции с заявлением о добровольной сдаче оружия обратился 43-летний житель города Дружба. Мужчина рассказал правоохранителям, что, перекапывая собственный огород, случайно наткнулся на ржавые предметы, внешне похожие на патроны и дисковый магазин к пулемету.

На место находки сразу выехала следственно-оперативная группа. Осмотрев приусадебный участок, правоохранители насчитали 32 патрона калибра 7,62 мм и дисковый магазин к пулемету «Дегтярева». По предварительным выводам, все эти предметы относятся к временам Второй мировой войны, полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

По завершению же соответствующих проверок в рамках открытого уголовного производства, мужчина будет освобожден от уголовной ответственности, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 263 УК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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