Ямпольчанин нашел пулеметные патроны в огороде

В дежурную часть Ямпольского отделения полиции с заявлением о добровольной сдаче оружия обратился 43-летний житель города Дружба. Мужчина рассказал правоохранителям, что, перекапывая собственный огород, случайно наткнулся на ржавые предметы, внешне похожие на патроны и дисковый магазин к пулемету.
На место находки сразу выехала следственно-оперативная группа. Осмотрев приусадебный участок, правоохранители насчитали 32 патрона калибра 7,62 мм и дисковый магазин к пулемету «Дегтярева». По предварительным выводам, все эти предметы относятся к временам Второй мировой войны, полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.
По завершению же соответствующих проверок в рамках открытого уголовного производства, мужчина будет освобожден от уголовной ответственности, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 263 УК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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