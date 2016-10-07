На Сумщине ищут 60 нацгвардейцев В воинской части 3051 создан стрелковый (резервный) взвод общим количеством 62 человека. Сейчас укомплектован 2 должности, еще 60 пока свободны.

Как сообщил командир воинской части 3051 Национальной гвардии Украины Сергей Козинец, резервный взвод комплектуется из числа резервистов оперативного резерва первой очереди, учет которых ведется в военных комиссариатах.

Пребывание в резерве в стрелковом взводе имеет ряд преимуществ. Так, гражданам, не проходившим военную службу, при прохождении службы в военном резерве предоставляется отсрочка от призыва на срочную военную службу на весь период службы в военном резерве. Они освобождаются от призыва на срочную военную службу, если выполнили обязанности службы в военном резерве в течение первого и второго контрактов (один контракт для рядового состава - 3 года, сержантского, старшинского и офицерского состава - 5 лет).

За резервистами за все время выполнения ими обязанностей службы в военном резерве, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняется место работы, а также занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии, в учреждении или организации, независимо от подчинения и форм собственности.

На резервистов при исполнении ими обязанностей службы в военном резерве, членов их семей распространяется действие Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Резервистам за все время выполнения ими обязанностей службы в военном резерве осуществляются денежные выплаты в размерах от 1,5 до 2-х минимальных заработных плат в месяц (пропорционально времени пребывания на сборах).

По итогам года в случае недопущения правонарушений, связанных с прохождением службы в военном резерве, производится выплата единовременного денежного поощрения.

Во время прохождения службы в военном резерве резервисты обеспечиваются всеми видами тылового, медицинского и финансового обеспечения в таком же размере и объемах как и для военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Кстати, резервисты не принадлежат к занятому населению. Предельный возраст пребывания в военном резерве 60 лет.