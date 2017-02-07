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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39172

В Тростянце пройдет пятый «Чайковский – FEST»

Пятый юбилейный международный фестиваль «Чайковский – FEST» под открытым небом в формате «Open Air» пройдет в Тростянце 20 мая.

Фестиваль пройдет в памятке архитектуры 18 века «Круглый двор». Начало в 18.00.

Второй раз на фестивале выступит знаменитый симфонический оркестр Харьковской филармонии под руководством маэстро Юрия Янко.

Оркестр исполнит знаменитые произведения Чайковского из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое Озеро», а также известную музыку к легендарным кинолентам: «Пираты Карибского Моря», «Спмсок Шиндлера»…

Хедлайннерами фестиваля станет известная скрипачка Лидия Футорская, а также проект «E.L.L.А» с джазовым трио «Kyiv City Band» во главе с яркой Инессой Иваницкой.

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«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
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12:20 – 40 грн. 17:10 – 45 грн. 22:00 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
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CINETECH+, 3D - 10:00
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:30
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:05
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:45 14:25 19:30
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:55 – 45 грн. 19:40 – 50 грн.
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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