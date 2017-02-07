В Тростянце пройдет пятый «Чайковский – FEST» Пятый юбилейный международный фестиваль «Чайковский – FEST» под открытым небом в формате «Open Air» пройдет в Тростянце 20 мая.

Фестиваль пройдет в памятке архитектуры 18 века «Круглый двор». Начало в 18.00.

Второй раз на фестивале выступит знаменитый симфонический оркестр Харьковской филармонии под руководством маэстро Юрия Янко.

Оркестр исполнит знаменитые произведения Чайковского из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое Озеро», а также известную музыку к легендарным кинолентам: «Пираты Карибского Моря», «Спмсок Шиндлера»…

Хедлайннерами фестиваля станет известная скрипачка Лидия Футорская, а также проект «E.L.L.А» с джазовым трио «Kyiv City Band» во главе с яркой Инессой Иваницкой.