В Тростянце пройдет пятый «Чайковский – FEST»

Фестиваль пройдет в памятке архитектуры 18 века «Круглый двор». Начало в 18.00.
Второй раз на фестивале выступит знаменитый симфонический оркестр Харьковской филармонии под руководством маэстро Юрия Янко.
Оркестр исполнит знаменитые произведения Чайковского из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое Озеро», а также известную музыку к легендарным кинолентам: «Пираты Карибского Моря», «Спмсок Шиндлера»…
Хедлайннерами фестиваля станет известная скрипачка Лидия Футорская, а также проект «E.L.L.А» с джазовым трио «Kyiv City Band» во главе с яркой Инессой Иваницкой.
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