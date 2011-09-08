В Сумах пройдет Международная выставка «Слобожанский мост - 2017»

Выставка начнется в 10:00 26 мая в помещении ВЦ «Ильинский» по адресу: м. Суми, ул. Ильинская, седьмой.
В 11:00 на втором этаже ВЦ «Ильинский» (зал «Атриум») состоится бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Сумщины и мира. По его завершении бизнесмены проведут В2В-переговоры.
Около 30 предприятий и учреждений области, Украины и мира представят свои достижения.
«В частности, свое участие в мероприятии подтвердили дипломаты, экономические советники посольств Болгарии, Бельгии, Канады, Литвы, Словакии, Венгрии в Украине, промышленники и предприниматели Азербайджана и других государств», - подчеркнул президент Сумской торгово-промышленной палаты Константин Макаренко.
Целью выставки является презентация потенциала предприятий и организаций региона, привлечения инвестиций в экономику области.
Сейчас среди участников выставки заявлены предприятия и учреждения Украины и Польши.
Для участия в выставке необходимо отправить заявку по электронной почте на адрес: expo@cci.sumy.ua.
Справки по тел .: (0542) 61-09-25; 066-440-28-66.
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