В Сумах пройдет Международная выставка «Слобожанский мост - 2017» 26 мая в выставочном центре «Ильинский» состоится XIV Международная универсальная выставка межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества «Слобожанский мост-2017».

Выставка начнется в 10:00 26 мая в помещении ВЦ «Ильинский» по адресу: м. Суми, ул. Ильинская, седьмой.

В 11:00 на втором этаже ВЦ «Ильинский» (зал «Атриум») состоится бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Сумщины и мира. По его завершении бизнесмены проведут В2В-переговоры.

Около 30 предприятий и учреждений области, Украины и мира представят свои достижения.

«В частности, свое участие в мероприятии подтвердили дипломаты, экономические советники посольств Болгарии, Бельгии, Канады, Литвы, Словакии, Венгрии в Украине, промышленники и предприниматели Азербайджана и других государств», - подчеркнул президент Сумской торгово-промышленной палаты Константин Макаренко.

Целью выставки является презентация потенциала предприятий и организаций региона, привлечения инвестиций в экономику области.

Сейчас среди участников выставки заявлены предприятия и учреждения Украины и Польши.

Для участия в выставке необходимо отправить заявку по электронной почте на адрес: expo@cci.sumy.ua.

Справки по тел .: (0542) 61-09-25; 066-440-28-66.