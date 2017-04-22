В Сумах сформируют новый состав общественного совета при исполкоме Срок полномочий действующего консультативно-совещательного органа истекает 1 июля 2017 года.

27 апреля 2017 создана инициативная группа по подготовке проведения учредительного собрания для формирования нового состава общественного совета при исполнительном комитете Сумского городского совета. Соответствующее распоряжение подписано мэром.

Инициативной группе не позднее чем за 45 календарных дней до проведения учредительного собрания необходимо сообщить о дате, времени, месте, порядке проведения учредительного собрания, порядок подачи заявлений для участия в учредительном собрании, сведения о составе инициативной группы и фамилия, имя, электронную адрес и номер телефона ответственного лица, а за 30 календарных дней - прекратить принимать заявления от институтов гражданского общества для участия в их проведении.

В случае выявления несоответствия документов, поданных институтом гражданского общества во время сбора заявлений для участия в учредительном собрании, инициативной группе не позднее чем за 15 календарных дней до проведения учредительного собрания письменно и в электронной форме надо информировать об этом институт гражданского общества с предложением по их устранению в течение семи календарных дней.

Первое заседание инициативной группы запланировано на следующую неделю.