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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:36369

Сумской нардеп предложил игнорировать политгопников

Народный депутат от Сум Олег Медуница прокомментировал вчерашние события в сумской мэрии, когда произошла драка между депутатом Сумского горсовета Андреем Крамченковым и представителями ОО «Східний корпус».

«Вчорашні події чітко показали, що у Сумах кримінальний елемент намагається вийти із маргінесу в політику. Як би хтось не намагався називати їх «громадськими активістами», ті, хто в Сумах представляє Східний корпус – це покидьки, це гопота, це кримінальщики!

Мені прикро, що дехто у правоохоронних органах намагається розглядати вчорашні події, як двосторонній конфлікт. Ніякої іншої сторони не було! Ніякого конфлікту не було! Був звичайний прояв кримінальної поведінки гопників! Були погрози вбивства посадовим особам та депутатам Сумської міськради!!!

Що ми маємо з цим робити?

Представники влади, громадськості та засоби масової інформації мають повністю ігнорувати цей кримінальний сегмент. Ця гопота має стати нерукопожатною і позакомунікаційною у середовищі порядних сумчан.

Для правоохоронної системи розслідування цієї справи буде серйозним тестом. Правоохоронна система має визнати цих покидьків кримінальним елементом, який займається рекетом, який брутально намагається підім’яти під себе бізнес. Має бути чітка дефініція! Мені дуже не хотілося б, аби сумська правоохоронна система дала збій і проявила слабкість, як це сталося на травневі свята у Дніпрі.

Я зі свого боку поінформую про ситуацію у Сумах усі інстанції на державному рівні й попрошу взяти справу під особистий контроль», - написал нардеп на своей странице в фейсбуке.

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