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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:02793

Андрей Крамченков рассказал о вчерашней драке

Депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков,которого избили 10 мая в стенах мэрии представители так называемой ОО "Східний корпус" рассказал свою версию произошедшего.

"Думаю, багато з вас чекає мого коментаря «з перших вуст» щодо вчорашніх подій у 59 кабінеті міськради. Постараюся тезово.
#СтопГопоКорпус
1) Фракція «За Україну!», яку я очолюю, виступає ПРОТИ підвищення вартості проїзду в маршрутках до 5 грн. Звинувачення нас у змові з перевізниками – абсурд (всі бачили відео з минулої наради, де нам вдалося вивести на чисту воду перевізників).
Наша позиція озвучена і відома: тариф має узгоджуватися виконкомом тільки і виключно за процедурою, передбаченою законом – розрахунок за формулою після НЕЗАЛЕЖНОГО дослідження пасажиропотоку. «Собака зарита» саме в цих цифрах, але кримінальним молодикам не до розрахунків – це ж надто складно.
2) Вчорашня нарада в 59 кабінеті, всупереч повідомленням багатьох медіа, ВЗАГАЛІ НЕ СТОСУВАЛАСЯ ТАРИФІВ! Нарада була про GPS-трекінг маршрутних таксі. Зараз датчики встановлені майже на кожній машині, але їх моніторинг здійснюється дуже різними фірмами, а не містом. Мова на нараді мала йти (але не йшла через істерику гопніка) про розробку єдиної системи моніторингу маршруток за GPS. Щоб кожен з нас міг у власному мобільному бачити, де їде маршрутка, яку ти чекаєш. Це погано?
3) Гопокорпус прийшов на нараду з явними намірами її зірвати, послухайте принаймні як цей молодик на відео поводить себе із секретарем міськради Андрієм Барановим. Ми в опозиції до нинішньої міської влади (частиною якої є Андрій), але до особистих образ ми жодного разу не опускалися – це не достойно не тільки депутата, а і просто чоловіка із почуттям гідності.
4) З приводу бійки. На більшості відеозаписів не видно її початку, а почалася вона так: Сокур нісся на мене, я зупинив його двома руками, виставивши їх перед собою. Тут же отримав в обличчя кулаком. Коли я погнався, щоб покарати його за це, отримав кулаком в шию від іншого гопніка. Коли я впав від цього удару, решта кинулися на мене і намагалися побити мене ногами, але нас розтягнули. Били вони мене гуртом, лежачого, не по-чоловічому. Все це тривало секунд тридцять, не більше. Звинувачення мене в тому, що я нібито побив нещасного активіста – цинічна брехня і маніпуляція! Оцініть поведінку «активіста» на відео – крик, образи, відверте хамство і погрози. І оцініть мою – я спокійно сидів за столом і до останнього не вівся на відверту провокацію кримінального молодика. Як думаєте, хто з нас двох міг спровокувати бійку?
5) Бійкою в кабінеті все не закінчилося. Кримінальники вдалися навіть до прямих погроз «пробити голову молотком тобі і твоїй родині» на адресу Андрія Баранова! При свідках! Прямо перед кабінетом секретаря міської ради! Що це, як не сп’яніння від безкарності?
6) Якщо в нашому місті кримінальники можуть зривати засідання, перешкоджати діяльності депутатів, погрожувати депутатам розправою, а секретарю міської ради вбивством (!) – у мене всього одне питання: в цьому місті взагалі є правоохоронні органи?" - написав депутат на своїй сторінці у фейсбуці.

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