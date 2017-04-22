Полиция Сумщины раскрыла четыре старых кражи С начала нынешнего года в Сумской полиция зарегистрировала 1187 краж, из которых раскрыла 729, что составляет более 60 процентов, от всех совершенных. Только за прошедшие сутки правоохранители раскрыли четыре кражи из тех, что были совершены ранее.

В Конотопском районе работники полиции установили личность 34-летнего жителя одного из сел района, который подозревается в краже. Мужчина был приглашен жительницей села Заводское для установления у нее дома системы спутникового телевидения. Когда работы завершились, 65-летняя женщина обнаружила, что из ее дома исчезли 10 000 гривен, и заподозрила в краже мастера. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

В Кролевце 38-летний местный житель, находясь в доме 53-летнего местного жителя, украл машинку для стрижки и электродрель. Похищенное у злоумышленника изъято.

В селе Андрияшевка Роменского района полиция задержала 20-летнего парня, который вынув оконное стекло проник в дом 56-летнего односельчанина и украл из жилища 50-килограммовый мешок с сахаром.

А в селе Низы Сумского района, полиция разоблачила 64-летнего мужчину, который умудрился совершить кражу морозильной камеры из местного продуктового магазина.

По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начаты следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.