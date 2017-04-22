Полиция Сумщины раскрыла четыре старых кражи

В Конотопском районе работники полиции установили личность 34-летнего жителя одного из сел района, который подозревается в краже. Мужчина был приглашен жительницей села Заводское для установления у нее дома системы спутникового телевидения. Когда работы завершились, 65-летняя женщина обнаружила, что из ее дома исчезли 10 000 гривен, и заподозрила в краже мастера. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
В Кролевце 38-летний местный житель, находясь в доме 53-летнего местного жителя, украл машинку для стрижки и электродрель. Похищенное у злоумышленника изъято.
В селе Андрияшевка Роменского района полиция задержала 20-летнего парня, который вынув оконное стекло проник в дом 56-летнего односельчанина и украл из жилища 50-килограммовый мешок с сахаром.
А в селе Низы Сумского района, полиция разоблачила 64-летнего мужчину, который умудрился совершить кражу морозильной камеры из местного продуктового магазина.
По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начаты следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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