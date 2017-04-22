В Сумах пенсионер «выкупил» сына у псевдополицейских за 10 тысяч

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 82-летний сумчанин. Мужчина рассказал, что на его телефон поступил звонок, а когда он поднял трубку, ему показалось, что разговаривает с сыном, который просил помочь. Злоумышленник сообщил пенсионеру, что нанес тяжкие телесные повреждения парню, и, чтобы избежать наказания и предоставить денежную помощь пострадавшему на лечение, попросил отдать все сбережения мужчине, который должен подойти к его дому. Конечно, взволнованный такой новостью, сумчанин сразу достал из тайника все деньги и, пытаясь помочь близкому человеку, отдал их незнакомцу, который уже ждал его у подъезда. После чего позвонил сыну и понял, что его обманули.
Работники полиции этому факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители продолжают обращаться ко всем гостям и жителям области быть более бдительными и менее доверчивыми. Советуют быть внимательными не впадать сразу в панику и проверять информацию. Сразу позвоните близкому родственнику, который якобы находится в полиции, или же если не удается дозвониться, позвоните в полицию и проверьте информацию у настоящих правоохранителей. Помните, что с такими предложениями обращаются только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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