Глуховчанин купил за 5400 гривен виртуальных пчел Пожилой глуховчанин пополнил карманы на сумму более пяти тысяч гривен «телефонного» афериста, который в Интернете продавал фиктивный лот.

69-летний житель Глухова решил купить пчел через Интернет. А когда наткнулся на интересное объявление и связался с продавцом, последний попросил заплатить деньги в сумме 5400 гривен, после чего перестал выходить на связь.

Работники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». А также установили владельца счета, куда последний пострадавший перечислил свои сбережения. Следственные действия продолжаются. Правоохранители продолжают обращаться ко всем гостям и жителям области быть более бдительными и менее доверчивыми и советуют быть внимательными при покупке и продаже товаров в сети Интернет. Рассчитывайтесь за товар при его получении или непосредственно, передавая наличные в руки, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.