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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18246

Глуховчанин купил за 5400 гривен виртуальных пчел

Пожилой глуховчанин пополнил карманы на сумму более пяти тысяч гривен «телефонного» афериста, который в Интернете продавал фиктивный лот.

69-летний житель Глухова решил купить пчел через Интернет. А когда наткнулся на интересное объявление и связался с продавцом, последний попросил заплатить деньги в сумме 5400 гривен, после чего перестал выходить на связь.

Работники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». А также установили владельца счета, куда последний пострадавший перечислил свои сбережения. Следственные действия продолжаются. Правоохранители продолжают обращаться ко всем гостям и жителям области быть более бдительными и менее доверчивыми и советуют быть внимательными при покупке и продаже товаров в сети Интернет. Рассчитывайтесь за товар при его получении или непосредственно, передавая наличные в руки, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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