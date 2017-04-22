Глуховчанин купил за 5400 гривен виртуальных пчел

69-летний житель Глухова решил купить пчел через Интернет. А когда наткнулся на интересное объявление и связался с продавцом, последний попросил заплатить деньги в сумме 5400 гривен, после чего перестал выходить на связь.
Работники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». А также установили владельца счета, куда последний пострадавший перечислил свои сбережения. Следственные действия продолжаются. Правоохранители продолжают обращаться ко всем гостям и жителям области быть более бдительными и менее доверчивыми и советуют быть внимательными при покупке и продаже товаров в сети Интернет. Рассчитывайтесь за товар при его получении или непосредственно, передавая наличные в руки, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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