Два часа хватило полицейским, чтобы вычислить домушников Два ранее судимых приятели в отсутствие хозяев в течение двух месяцев обворовывали один и тот же дом в Середина-Буде.

В Середина-Будское отделение полиции с заявлением о краже вещей из собственного дома обратился 44-летний житель города Кролевец. Мужчина рассказал, что долгое время не наведывался домой, ведь работал и проживал в другом городе. Когда же в очередной раз приехал, понял - его обокрали.

Выехав на место происшествия и проведя подворный обход, полицейские выяснили, что рядом с обворованным домом живут двое ранее судимых за кражи приятелей 29 и 30 лет. Правоохранители посетили их и не зря. Там они обнаружили вещи и предметы, которые подходили под описание похищенных из дома заявителя.

Оба злоумышленника сразу признали свою вину. Зная, что в доме долгое время никто не проживает, они решили улучшить свое имущественное положение, похитив все ценное из оставленного хозяином дома.

«Подозреваемые в течение двух месяцев выносили из усадьбы все, что казалось им более или менее ценным и что можно будет продать, - рассказывает Александр Романовский, начальник Середина-Будского отделение полиции. - За это время они вынесли телевизор, холодильник, газовый котел, радиаторы отопления, одежду и обувь владельца. Предварительная сумма ущерба собственником имущества оценивается в 50 000 гривен ».

Правоохранители изъяли похищенное, а в отношении воров открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчины могут вновь попасть за решетку на шесть лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.