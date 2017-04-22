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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:58179

Два часа хватило полицейским, чтобы вычислить домушников

Два ранее судимых приятели в отсутствие хозяев в течение двух месяцев обворовывали один и тот же дом в Середина-Буде.

В Середина-Будское отделение полиции с заявлением о краже вещей из собственного дома обратился 44-летний житель города Кролевец. Мужчина рассказал, что долгое время не наведывался домой, ведь работал и проживал в другом городе. Когда же в очередной раз приехал, понял - его обокрали.

Выехав на место происшествия и проведя подворный обход, полицейские выяснили, что рядом с обворованным домом живут двое ранее судимых за кражи приятелей 29 и 30 лет. Правоохранители посетили их и не зря. Там они обнаружили вещи и предметы, которые подходили под описание похищенных из дома заявителя.

Оба злоумышленника сразу признали свою вину. Зная, что в доме долгое время никто не проживает, они решили улучшить свое имущественное положение, похитив все ценное из оставленного хозяином дома.

«Подозреваемые в течение двух месяцев выносили из усадьбы все, что казалось им более или менее ценным и что можно будет продать, - рассказывает Александр Романовский, начальник Середина-Будского отделение полиции. - За это время они вынесли телевизор, холодильник, газовый котел, радиаторы отопления, одежду и обувь владельца. Предварительная сумма ущерба собственником имущества оценивается в 50 000 гривен ».

Правоохранители изъяли похищенное, а в отношении воров открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчины могут вновь попасть за решетку на шесть лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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