В Сумах отпраздновали безвиз для Украины поднятием флага ЕС

На площади Независимости собрались представители городской и областной власти, государственные служащие, школьники и рядовые горожане, чтобы порадоваться этому решению, к которому Украина стремилась долгое время.
Состоялось и торжественное поднятие украинского и европейского флагов в знак дружбы и партнерства между нашей страной и государствами Европы.
«Я верю, что граница, которую Сумщина имеет с Российской Федерацией, когда-то обязательно станет границей Европейского Союза», - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.