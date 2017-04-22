В Сумах отпраздновали безвиз для Украины поднятием флага ЕС Сегодня, 11 мая, на площади Независимости в Сумах по случаю завершения одобрения безвизового режима для Украины подняли флаг Европейского Союза.

На площади Независимости собрались представители городской и областной власти, государственные служащие, школьники и рядовые горожане, чтобы порадоваться этому решению, к которому Украина стремилась долгое время.

Состоялось и торжественное поднятие украинского и европейского флагов в знак дружбы и партнерства между нашей страной и государствами Европы.

«Я верю, что граница, которую Сумщина имеет с Российской Федерацией, когда-то обязательно станет границей Европейского Союза», - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.