23 мая на Сумщине стартует внешнее независимое оценивание

По словам директора Харьковского центра оценивания качества образования Александра Сидоренко, в этом году внешнее независимое оценивание будут проходить почти 6500 абитуриентов Сумщины, что на тысячу меньше, чем в прошлом.
«Мы должны принять во внимание то, что Министерство образования и Кабинет Министров Украины приняли решение, что для поступления в вузы в 2017 году можно использовать сертификаты 2016 года», - отметил он.
График проведения ВНО следующий:
украинский язык и литература - 23 мая
испанский язык - 25 мая
немецкий язык - 25 мая
французский язык - 25 мая
английский язык - 29 мая
математика - 31 мая
история Украины - 2 июня
русский язык - 6 июня
биология - 8 июня
география - 12 июня
физика - 14 июня
химия - 16 июня.
Всего по области будет более 30 пунктов тестирования.
В течение 3-19 мая проходит регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. В этот период могут зарегистрироваться только участники антитеррористической операции; лица, проживающие на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и не могли зарегистрироваться в основной период. Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Кроме привычного пакета регистрационных документов, таким лицам нужно подать заявление о предоставлении возможности пройти внешнее независимое оценивание во время дополнительной сессии и копию документа, удостоверяющего соответствующий статус (копию удостоверения участника боевых действий, копию справки о непосредственном участии в антитеррористической операции, копию паспорта гражданина Украины (или одного из родителей (опекунов) и т.д.).
Также в дополнительный период могут зарегистрироваться лица, осужденные к лишению свободы или которые взяты под стражу. Всю необходимую информацию они могут получить у представителя администрации учреждения исполнения наказаний, на которого возложена ответственность за организацию и проведение внешнего независимого оценивания.
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