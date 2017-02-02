23 мая на Сумщине стартует внешнее независимое оценивание Как сообщила вр.и.о. директора Департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Попова во время селекторного совещания, педагоги сделают все возможное, чтобы в этом году ВНО прошло также на должном уровне, как и в прошлые годы.

По словам директора Харьковского центра оценивания качества образования Александра Сидоренко, в этом году внешнее независимое оценивание будут проходить почти 6500 абитуриентов Сумщины, что на тысячу меньше, чем в прошлом.

«Мы должны принять во внимание то, что Министерство образования и Кабинет Министров Украины приняли решение, что для поступления в вузы в 2017 году можно использовать сертификаты 2016 года», - отметил он.

График проведения ВНО следующий:

украинский язык и литература - 23 мая

испанский язык - 25 мая

немецкий язык - 25 мая

французский язык - 25 мая

английский язык - 29 мая

математика - 31 мая

история Украины - 2 июня

русский язык - 6 июня

биология - 8 июня

география - 12 июня

физика - 14 июня

химия - 16 июня.

Всего по области будет более 30 пунктов тестирования.

В течение 3-19 мая проходит регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. В этот период могут зарегистрироваться только участники антитеррористической операции; лица, проживающие на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и не могли зарегистрироваться в основной период. Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Кроме привычного пакета регистрационных документов, таким лицам нужно подать заявление о предоставлении возможности пройти внешнее независимое оценивание во время дополнительной сессии и копию документа, удостоверяющего соответствующий статус (копию удостоверения участника боевых действий, копию справки о непосредственном участии в антитеррористической операции, копию паспорта гражданина Украины (или одного из родителей (опекунов) и т.д.).

Также в дополнительный период могут зарегистрироваться лица, осужденные к лишению свободы или которые взяты под стражу. Всю необходимую информацию они могут получить у представителя администрации учреждения исполнения наказаний, на которого возложена ответственность за организацию и проведение внешнего независимого оценивания.