Спасатели помогли пожилой пенсионерке

Как выяснилось, на линию экстренного вызова позвонила внучка бабушки, которая в течение двух дней не могла попасть в квартиру. На место вызова прибыло отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части. Поскольку двери в дом были закрыты изнутри, спасатели с помощью немеханизированного инструмента, сняли оконную решетку и попали в квартиру через окно. В одной из комнат сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили в сознании женщину 1937 г.р., которая находилась на кровати и не могла самостоятельно передвигаться.
Специалисты службы спасения, открыв дверь, передали пожилую женщину медикам. Внучка хозяйки поблагодарила спасателей за вовремя оказанную помощь.
Всего для оказания помощи привлекались 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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