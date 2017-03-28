Спасатели помогли пожилой пенсионерке 11 мая в 11:19 в Службу спасения «101» г. Ахтырка поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры 5-тиэтажного жилого дома, в которой находилась пожилая женщина, которая нуждалась в помощи.

Как выяснилось, на линию экстренного вызова позвонила внучка бабушки, которая в течение двух дней не могла попасть в квартиру. На место вызова прибыло отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части. Поскольку двери в дом были закрыты изнутри, спасатели с помощью немеханизированного инструмента, сняли оконную решетку и попали в квартиру через окно. В одной из комнат сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили в сознании женщину 1937 г.р., которая находилась на кровати и не могла самостоятельно передвигаться.

Специалисты службы спасения, открыв дверь, передали пожилую женщину медикам. Внучка хозяйки поблагодарила спасателей за вовремя оказанную помощь.

Всего для оказания помощи привлекались 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.