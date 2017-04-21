На окраине Шостки нашли устаревший артиллерийский снаряд 11 мая в 09 час. 39 мин. в Службу спасения «101» поступила информация о нахождении подозрительного металлического предмета в г. Шостка у гаража по ул. Индустриальная.

Как стало известно, на взрывоопасный предмет, находившийся на расстоянии 10 м от жилых домов, наткнулся случайный прохожий, который сразу позвонил на линию экстренного вызова.

На место обнаружения боеприпасов прибыли спасатели и установили, что это артиллерийский снаряд калибра 122 мм. На месте выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже прикасаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».