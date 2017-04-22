Полицейские поймали криминальный дуэт В Шостке правоохранители направили в суд уголовное производство в отношении местной супружеской пары, которая воровала металлические изделия из дачных и нежилых домов.

В последнее время к работникам Шосткинского отдела полиции начали поступать сообщения от граждан, которые жаловались на неизвестных злоумышленников, которые взламывали замки в их нежилых или дачных домах и похищали оттуда изделия из металла, нанося большие убытки их владельцам.

Правоохранители начали проверку и в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на вероятных злоумышленников - на местную супружескую пару, которая призналась в преступлениях. Подозреваемым 39 и 36 лет, неработающие. Они рассказали, что похищенные металлические вещи они продавали или сдавали в пункт приема металлолома, а на вырученные деньги покупали все необходимое.

Работники полиции открыли уголовные производства по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему», которые уже направлены в суд. За содеянное «уголовном дуэта» грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.