Сумские африканцы стали лучшими в Украине Сумские студенты-иностранцы выиграли футбольный турнир среди студентов из африканских стран - Золотой кубок Украины Study Consult.

После победы в «домашней» группе в Виннице в полуфинале «сумчане» встретились с винницкими студентами и минимально победили соперников. Вторую путевку в финал выиграли студенты из Запорожья, которые взяли верх над соперника из Тернополя. Последние позже праздновали победу в «бронзовом» матче, сообщает сайт ФФС.

В финале Сумы и Запорожье забить друг другу не смогли, а в серии послематчевых пенальти футбольная фортуна была на стороне сумской команды 5:4. Решающий пенальти забил вратарь Ноа.