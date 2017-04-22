Сумские африканцы стали лучшими в Украине

После победы в «домашней» группе в Виннице в полуфинале «сумчане» встретились с винницкими студентами и минимально победили соперников. Вторую путевку в финал выиграли студенты из Запорожья, которые взяли верх над соперника из Тернополя. Последние позже праздновали победу в «бронзовом» матче, сообщает сайт ФФС.
В финале Сумы и Запорожье забить друг другу не смогли, а в серии послематчевых пенальти футбольная фортуна была на стороне сумской команды 5:4. Решающий пенальти забил вратарь Ноа.
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