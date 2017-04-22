Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53150

Сумские африканцы стали лучшими в Украине

Сумские студенты-иностранцы выиграли футбольный турнир среди студентов из африканских стран - Золотой кубок Украины Study Consult.

После победы в «домашней» группе в Виннице в полуфинале «сумчане» встретились с винницкими студентами и минимально победили соперников. Вторую путевку в финал выиграли студенты из Запорожья, которые взяли верх над соперника из Тернополя. Последние позже праздновали победу в «бронзовом» матче, сообщает сайт ФФС.

В финале Сумы и Запорожье забить друг другу не смогли, а в серии послематчевых пенальти футбольная фортуна была на стороне сумской команды 5:4. Решающий пенальти забил вратарь Ноа.

Спорт Футбол
view counter

По тематике

Вчера 17:22

«Барса» разгромила аутсайдера

Матч 16-го тура чемпионата Украины U-19 (первая лига) прошел 10 мая в Сумах....

09.05.2017 15:22

«Нефтяник» проиграл «Днепру»

8 мая ахтырский «Нефтяник» принимал «Черкасский Днепр»....

08.05.2017 16:05

На Сумщине разыграли Кубок федерации

6 мая действующий чемпион области по футболу получил первый трофей в новом сезоне....

03.05.2017 16:35

ПФК «Сумы» - ФК «Нефтяник». Прямая трансляция

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Юбилейный» пройдет матч чемпионат Украины по футболу в первой лиге....

03.05.2017 08:55

«Виктория» устояла во Врадиевке

29 апреля в 14-ом туре чемпионата Украины по футболу среди аматоров николаевская «Виктория» играла на выезде....

Новости

Сумчанам два дні будуть підвозити технічну воду
10.05.2017 14:56
В Сумах круглый стол по тарифам на маршрутки закончился дракой
10.05.2017 13:51
В Ахтырке подловили депутата-коррупционера
Сегодня 11:51
Сумского чиновника подозревают в афере с советскими паспортами домов на 1,4 миллиона
Сегодня 11:16
Сумская журналистка среди лучших расследователей Украины
Сегодня 10:42
На Сумщине поймали коррупционера в избиркоме
Сегодня 10:19
Сумские африканцы стали лучшими в Украине
Сегодня 09:53
Полицейские поймали криминальный дуэт
Сегодня 09:22
Два часа хватило полицейским, чтобы вычислить домушников
Сегодня 08:58
23 мая на Сумщине стартует внешнее независимое оценивание
Сегодня 08:29
В Сумах пенсионер «выкупил» сына у псевдополицейских за 10 тысяч
Сегодня 08:11
Сумские полицейские ищут без вести пропавшего Симонова Александра Петровича
Вчера 18:15
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
12:20 – 40 грн. 17:10 – 45 грн. 22:00 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 10:00
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:30
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:05
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:45 14:25 19:30
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:55 – 45 грн. 19:40 – 50 грн.
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.