«Барса» разгромила аутсайдера Матч 16-го тура чемпионата Украины U-19 (первая лига) прошел 10 мая в Сумах.

«Барса» принимала команду «Диназ» из Вышгорода. В первом тайме команды присматривались друг к другу. Было множество острых моментов у обоих ворот, но каркас и голкиперы спасали свои команды от забитых мячей. Однако в конце первого тайма Дмитрий Тарабара замкнул прострел с фланга, тем самым открыв счет в матче.

Во втором тайме подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова усилиями Ярослава Сидоренко и Яна Загорулько забили еще 2 мяча в ворота соперника. Поединок так и завершился со счетом 3:0.

Сейчас «Барса» занимает второе место в турнирной таблице. До завершения чемпионата осталось 2 матча. В двух последних турах «Барса» попытается получить максимальное количество очков и оставить за собой второе место. В 17 туре «Барса» поедет в гости к «Арсеналу» из Белой Церкви, который занимает седьмую строчку в турнире с 21 очком. В последнем матче этого сезона наши футболисты будут принимать «Черкасский Днепр», который досрочно завоевал путевку в высшую лигу, выйдя с первого места в турнире. Этот матч состоится в среду 24, мая.