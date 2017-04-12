На Сумщине поймали коррупционера в избиркоме В Липовой Долине прошел суд над главой местного райизбиркома.

Решением Липоводолинского районного суда с главы Липоводолинской районной избирательной комиссии Сумской области взыскано 9390 грн, полученных им в результате самостоятельного начисления и выплаты себе денежного вознаграждения, то есть в условиях реального конфликта интересов, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.