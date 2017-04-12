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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:512

В Ахтырке подловили депутата-коррупционера

В Ахтырском горрайонном суде завершилось дело по депутату местного горсовета.

Постановлением Ахтырского горрайонного суда депутат Ахтырского городского совета признан виновным в совершении коррупционного правонарушения, предусмотренного п. 1-4 ч. 1 ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» путем участия в голосовании и принятии решения о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству в пользу родного брата.

Учитывая изложенное, прокуратурой предъявлен иск об отмене решения городского совета в части, которая принята в условиях реального конфликта интересов. Судебное разбирательство в настоящее время продолжается, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Коррупция
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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