В Ахтырке подловили депутата-коррупционера В Ахтырском горрайонном суде завершилось дело по депутату местного горсовета.

Постановлением Ахтырского горрайонного суда депутат Ахтырского городского совета признан виновным в совершении коррупционного правонарушения, предусмотренного п. 1-4 ч. 1 ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» путем участия в голосовании и принятии решения о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству в пользу родного брата.

Учитывая изложенное, прокуратурой предъявлен иск об отмене решения городского совета в части, которая принята в условиях реального конфликта интересов. Судебное разбирательство в настоящее время продолжается, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.