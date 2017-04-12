В Ахтырке подловили депутата-коррупционера

Постановлением Ахтырского горрайонного суда депутат Ахтырского городского совета признан виновным в совершении коррупционного правонарушения, предусмотренного п. 1-4 ч. 1 ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» путем участия в голосовании и принятии решения о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству в пользу родного брата.
Учитывая изложенное, прокуратурой предъявлен иск об отмене решения городского совета в части, которая принята в условиях реального конфликта интересов. Судебное разбирательство в настоящее время продолжается, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.
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