Сумская журналистка среди лучших расследователей Украины Объявлен список финалистов конкурса профессиональной журналистики «Честь профессии 2017».

Организаторы VIII конкурса профессиональной журналистики «Честь профессии 2017» объявили шорт-лист финалистов. На конкурс «Честь профессии 2017» было подано 482 журналистских материала.

Среди номинантов на «Лучшее журналистское расследование» и сумская журналситка Елена адаменко с материалом «Полицейская афера на миллион».

Имена победителей будут объявлены во время официальной Церемонии награждения, которая состоится 19 мая в Украинском доме.