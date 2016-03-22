Сумская журналистка среди лучших расследователей Украины

Организаторы VIII конкурса профессиональной журналистики «Честь профессии 2017» объявили шорт-лист финалистов. На конкурс «Честь профессии 2017» было подано 482 журналистских материала.
Среди номинантов на «Лучшее журналистское расследование» и сумская журналситка Елена адаменко с материалом «Полицейская афера на миллион».
Имена победителей будут объявлены во время официальной Церемонии награждения, которая состоится 19 мая в Украинском доме.
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