Сумского чиновника подозревают в афере с советскими паспортами домов на 1,4 миллиона Полиция подозревает директора Департамента инфраструктуры Сумского горсовета Григория Яременко в сговоре с руководителем ООО «Научно-производственное предприятие «Проминвестбуд» для фиктивного выполнения соглашения об изготовлении техпаспортов стоимостью 1,39 млн грн.

Об этом стало известно из постановления Ковпаковского районного суда г. Сумы, куда следователь обратился в рамках уголовного производства №42017201010000081 от 22.03.2017 г., пишут Наші гроші.

В сентябре 2016 года Департамент инфраструктуры объявил о проведении тендера на закупку услуг по проведению технической инвентаризации и изготовление техпаспортов на многоквартирные дома в Сумах. Ожидаемая стоимость составила 1,50 млн грн.

По результатам тендера победителем было признано ООО НПП «Проминвестбуд», предложение которого составило 1,39 млн грн.

Перечень работ предусматривал изготовление техпаспортов в трех экземплярах, обследование основных конструктивных элементов зданий, систем отопления и вентиляции, водопроводно-канализационного, газового оборудования и пр. Работы нужно было выполнить до конца года.

Из материалов судебного дела известно, что о незаконном использовании средств местного бюджета прокуратуру сообщила СБУ.

Позже следствие установило, что НПП «Проминвестбуд» по предварительному сговору с директором департамента инфраструктуры горсовета, для победы в торгах подали предложение, которое было дешевле экономически обоснованного. Это объясняется тем, что победитель не собирался делать техпаспорта, а планировал воспользоваться связями директора Департамента и скопировать уже имеющиеся в Департаменте обеспечения ресурсных платежей документы, которые были переданы из архива КП «Сумское городское БТИ» в 2014 году.

Следствие выяснило, что НПП «Проминвестбуд», как и планировало, сделало техпаспорта на основании фотокопий изготовленных из архивных дел, которые хранились в Сумском БТИ. Таким образом, вместо новых документов были предоставлены изготовлены в 60-80 годах техпаспорта, которые не отражали действительное техническое и физическое состояние зданий.

Департамент проверку работ НПП «Проминвестбуд» не проводил, в декабре его директор и руководитель фирмы подписали акты приемки работ, после этого на счет частников было перечислено 1,39 млн грн. При этом, как утверждают следователи, Департамент не получил 50 техпаспортов из-за отсутствия архивных данных на часть домов, а новые работы не проводились.

Допрошенные директор и инженер КП «Сумское городское БТИ» сообщили, что на основании обращения Департамента инфраструктуры проверили два техпаспорта и обнаружили их несоответствие реалиям. Они также заверили, что за три месяца было нереально сделать указанные в договоре техпаспорта на 343 домов.

В суде следователь ходатайствовал о доступе к счетам «НПП «Проминвестбуд» в «Индустриалбанке» и «ПриватБанка». Суд это ходатайство удовлетворил.

Департамент инфраструктуры Сумского горсовета возглавляет Григорий Яременко, который ранее был депутатом Сумского горсовета от партии «Батькивщина». Именно от этой партии в 2015 году мэром Сум был избран Александр Лысенко. Также в апреле полиция задержала посредника по подозрению в получении взятки для первого заместителя мэра Владимира Войтенко.

НПП «Проминвестбуд» возглавляет Александр Солодовник, он вместе с Дмитрием Ткачевым являются учредителями фирмы.