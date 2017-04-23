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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине уничтожили два устаревших боеприпаса

В течение 11 мая на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили гранату и мину.

Кроме того, население нашло два артснаряда. Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Глуховского района, городов Шостки и Кролевца.

В частности, роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва ручную гранату РГ-42 и 82-мм минометную мину. Гранату накануне в г. Кролевец обнаружил случайный прохожий у мелиоративного канала на расстоянии 10 м от жилых домов. Мину в пгт Эсмань Глуховского района нашел местный поселковый голова во время уборки территории в 20 м от своего дома.

В этот же день в 9:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительных металлических предметов в г. Шостке. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это два 122-мм артиллерийские снаряда. Их нашел случайный прохожий возле одного из частных гаражей на расстоянии 10 м от жилых домов. На месте обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».

Общество Боеприпасы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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