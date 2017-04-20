Сумские работодатели направили в бюджет почти полмиллиарда НДФЛ За четыре месяца 2017 года работодатели, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, перечислили в бюджеты всех уровней 494,4 миллиона гривен налога на доходы физических лиц.

Указанная сумма на 129,1 миллиона гривен (или на 35,3%) превышает показатель прошлого года.

При этом местный бюджет получил 367,9 миллиона гривен НДФЛ, а в государственный бюджет было направлено 126,5 миллионов.

В инспекции сообщают, что основными факторами роста уплаты НДФЛ является повышение законодательно установленного уровня оплаты труда и эффективность проведенной работы по детенизации трудовых отношений.