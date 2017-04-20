Сумские работодатели направили в бюджет почти полмиллиарда НДФЛ

Указанная сумма на 129,1 миллиона гривен (или на 35,3%) превышает показатель прошлого года.
При этом местный бюджет получил 367,9 миллиона гривен НДФЛ, а в государственный бюджет было направлено 126,5 миллионов.
В инспекции сообщают, что основными факторами роста уплаты НДФЛ является повышение законодательно установленного уровня оплаты труда и эффективность проведенной работы по детенизации трудовых отношений.
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