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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10119

Сумские работодатели направили в бюджет почти полмиллиарда НДФЛ

За четыре месяца 2017 года работодатели, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, перечислили в бюджеты всех уровней 494,4 миллиона гривен налога на доходы физических лиц.

Указанная сумма на 129,1 миллиона гривен (или на 35,3%) превышает показатель прошлого года.

При этом местный бюджет получил 367,9 миллиона гривен НДФЛ, а в государственный бюджет было направлено 126,5 миллионов.

В инспекции сообщают, что основными факторами роста уплаты НДФЛ является повышение законодательно установленного уровня оплаты труда и эффективность проведенной работы по детенизации трудовых отношений.

Общество Налоги
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