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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50304

В Сумах перекроют движение ради чемпионата по велоспорту

14 мая в городе перекроют движение на 4 улицах в центре города.

Об этом говорится в распоряжении городского головы.

«С целью обеспечения надлежащей безопасности дорожного движения и общественного порядка в центральной части г. Сумы во время проведения открытого чемпионата города по велосипедному спорту, руководствуясь пунктом 20 части четвертой статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» Управлению патрульной полиции в г. Сумы (Горбачевский А.Я.) в пределах полномочий обеспечить охрану общественного порядка и ограничить движение транспорта во время проведения чемпионата 14 мая 2017 года с 9.30 до 14.00 часов от подземного перехода ул. Героев Сумщины, далее ул. Троицкой, проспекта Шевченко, ул. Набережная р. Сумки до светофора по ул. Горького», - говорится в распоряжении.

Право Ограничение движения
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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