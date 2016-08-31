В Сумах перекроют движение ради чемпионата по велоспорту 14 мая в городе перекроют движение на 4 улицах в центре города.

Об этом говорится в распоряжении городского головы.

«С целью обеспечения надлежащей безопасности дорожного движения и общественного порядка в центральной части г. Сумы во время проведения открытого чемпионата города по велосипедному спорту, руководствуясь пунктом 20 части четвертой статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» Управлению патрульной полиции в г. Сумы (Горбачевский А.Я.) в пределах полномочий обеспечить охрану общественного порядка и ограничить движение транспорта во время проведения чемпионата 14 мая 2017 года с 9.30 до 14.00 часов от подземного перехода ул. Героев Сумщины, далее ул. Троицкой, проспекта Шевченко, ул. Набережная р. Сумки до светофора по ул. Горького», - говорится в распоряжении.