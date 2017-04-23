Молодь Сум запрошують випробувати себе в одноденній теренівці На Сумщині 28 травня відбудеться одноденна спортивно-патріотична теренова гра «Нащадки Героїв».

Її проводять на вшанування всіх тих, хто боролись і борються за вільну, самостійну, мирну Україну.

Гра проходитиме в лісовому масиві поблизу села Вільшанка.

Дві команди учасників змагатимуться між собою за прапори та за кількість «вбитих» гравців суперника. Прояви негідної поведінки каратимуться дискваліфікацією гравця, що проштрафився. За дотриманням правил стежитимуть спостерігачі, основні суддівські функції здійснюватиме Рада вищих спостерігачів.

Перемогу отримає той, хто набере найбільшу кількість очок.

«Запрошуємо молодь від 14 років відчути, що означає боротися до кінця, перемагати свої слабкості, гартувати тіло і дух, робити все заради досягнення мети. Розробляти тактичні ходи, маскуватися в лісі, охороняти побратимів на «стійці», з ризиком ходити у розвідку чи шукати прапор, рватися до бою та багато іншого!» – зазначають організатори гри.

Для участі в грі необхідно заповнити анкету, надати дозвіл батьків (для неповнолітніх), здати грошовий внесок у розмірі 50 грн.

Детальна інформація за цим посиланням або за тел.: (099)5489988 (Максим).