«Сумы» сыграют с обидчиком «Нефтяника»

В субботу, 13 мая, на стадионе «Юбилейный» в Сумах сумские «горожане» в матче 30-го тура встретятся с «Черкасским Днепром».
Сейчас «Сумы» с 26 очками занимают 16-ю строчку в турнирной таблице первой лиги и претендует на вылет во вторую лигу, отставая от спасительного 14-го места на 5 очков, а от плей-офф на 2 очка. «Днепр» же с 41 очком занимает 7-ю строчку. В прошлом туре черкассчане обыграли в Ахтырке «Нефтяник» 1:0.
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