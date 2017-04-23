«Сумы» сыграют с обидчиком «Нефтяника» 13 мая ПФК «Сумы» сыграет дома против «Черкасского Днепра».

В субботу, 13 мая, на стадионе «Юбилейный» в Сумах сумские «горожане» в матче 30-го тура встретятся с «Черкасским Днепром».

Сейчас «Сумы» с 26 очками занимают 16-ю строчку в турнирной таблице первой лиги и претендует на вылет во вторую лигу, отставая от спасительного 14-го места на 5 очков, а от плей-офф на 2 очка. «Днепр» же с 41 очком занимает 7-ю строчку. В прошлом туре черкассчане обыграли в Ахтырке «Нефтяник» 1:0.