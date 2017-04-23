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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11151

«Сумы» сыграют с обидчиком «Нефтяника»

13 мая ПФК «Сумы» сыграет дома против «Черкасского Днепра».

В субботу, 13 мая, на стадионе «Юбилейный» в Сумах сумские «горожане» в матче 30-го тура встретятся с «Черкасским Днепром».

Сейчас «Сумы» с 26 очками занимают 16-ю строчку в турнирной таблице первой лиги и претендует на вылет во вторую лигу, отставая от спасительного 14-го места на 5 очков, а от плей-офф на 2 очка. «Днепр» же с 41 очком занимает 7-ю строчку. В прошлом туре черкассчане обыграли в Ахтырке «Нефтяник» 1:0.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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